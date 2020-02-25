Названы признаки слабоумия у женщин после 50 лет





Если у женщины младше 60 лет появились первые признаки слабоумия, то с ними еще можно бороться. Эксперты сообщают, что первыми сигналами данного синдрома может стать забывчивость, например, она может забыть имена членов семьи, важные даты или домашний адрес. Также из-за сильных гормональных сбоев, происходящих в организме женщин после 50 лет, у них могут быть резкие перепады настроения. У человека с признаками слабоумия возникает апатия, которая мешает заниматься привычными делами, а это провоцирует старение организма. Из-за чего женщина начинает себя чувствовать хуже и наступает депрессия.Эксперты считают, что один из наиболее частых признаков слабоумия - когда люди начинают буквально додумывать то, что происходит в их жизни. Также они могут начать обвинять свою семью в собственных неудачах. Некоторые женщины даже винят близких людей в краже или заговоре. При этих признаках необходимо обратится к врачу за консультацией.