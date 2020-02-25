Звезда "Дом-2"Алена Рапунцель запретила Илье Яббарову забирать к себе своего сына
Анастасия Голд и Алена Рапунцель договорились не встречаться и полностью прекратить общение, сообщил своим подписчикам Илья Яббаров.
Как рассказал Илья Яббаров своим поклонникам в новой записи своего блога, Алёна запретила Анастасии общаться и играть с ребёнком, а в свою очередь Голд потребовала, чтобы Рапунцель прекратила любые заигрывания и вообще всё общение с Яббаровым. По его словам, девушки очень сильно поругались и пришли к выводу, что общаться друг с другом они абсолютно не готовы и больше не будут. Если Илье Алена Савкина позволила общаться с сыном Богданом, приходить к ним в дом, играть с мальчиком, то о том, чтобы забирать его к себе домой не может быть никакой речи. Молодой человек поделился, что Анастасия нормально реагирует на то, что он ходит в дом к Савкиной и проводит время с собственным сыном. Она просит только об одном, чтобы Илья не заигрывал с матерью своего ребенка, и даже если они с Анастасией Голд в ссоре, не стоит это обсуждать и разговаривать об этом со своей бывшей девушкой.
Ранее сообщалось, что Илья Яббаров и Анастасия Голд планируют узаконить свои отношения до конца этого года, а потом начать думать о совместном ребенке.
Как рассказал Илья Яббаров своим поклонникам в новой записи своего блога, Алёна запретила Анастасии общаться и играть с ребёнком, а в свою очередь Голд потребовала, чтобы Рапунцель прекратила любые заигрывания и вообще всё общение с Яббаровым. По его словам, девушки очень сильно поругались и пришли к выводу, что общаться друг с другом они абсолютно не готовы и больше не будут. Если Илье Алена Савкина позволила общаться с сыном Богданом, приходить к ним в дом, играть с мальчиком, то о том, чтобы забирать его к себе домой не может быть никакой речи. Молодой человек поделился, что Анастасия нормально реагирует на то, что он ходит в дом к Савкиной и проводит время с собственным сыном. Она просит только об одном, чтобы Илья не заигрывал с матерью своего ребенка, и даже если они с Анастасией Голд в ссоре, не стоит это обсуждать и разговаривать об этом со своей бывшей девушкой.
Ранее сообщалось, что Илья Яббаров и Анастасия Голд планируют узаконить свои отношения до конца этого года, а потом начать думать о совместном ребенке.