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Звезда "Дом-2"Алена Рапунцель запретила Илье Яббарову забирать к себе своего сына

Анастасия Голд и Алена Рапунцель договорились не встречаться и полностью прекратить общение, сообщил своим подписчикам Илья Яббаров.

Звезда "Дом-2"Алена Рапунцель запретила Илье Яббарову забирать к себе своего сына

Как рассказал Илья Яббаров своим поклонникам в новой записи своего блога, Алёна запретила Анастасии общаться и играть с ребёнком, а в свою очередь Голд потребовала, чтобы Рапунцель прекратила любые заигрывания и вообще всё общение с Яббаровым. По его словам, девушки очень сильно поругались и пришли к выводу, что общаться друг с другом они абсолютно не готовы и больше не будут. Если Илье Алена Савкина позволила общаться с сыном Богданом, приходить к ним в дом, играть с мальчиком, то о том, чтобы забирать его к себе домой не может быть никакой речи. Молодой человек поделился, что Анастасия нормально реагирует на то, что он ходит в дом к Савкиной и проводит время с собственным сыном. Она просит только об одном, чтобы Илья не заигрывал с матерью своего ребенка, и даже если они с Анастасией Голд в ссоре, не стоит это обсуждать и разговаривать об этом со своей бывшей девушкой.


Ранее сообщалось, что Илья Яббаров и Анастасия Голд планируют узаконить свои отношения до конца этого года, а потом начать думать о совместном ребенке.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:55

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