Симона Юнусова показала совместный снимок с двумя внуками

Российский хип-хоп исполнитель и музыкальный продюсер дважды состоялся в роли отца. В 2014 году модель Алена Шишкова, на тот момент девушка Тимати, родила ему дочь Алису. Всего три месяца назад у артиста и его гражданской супруги Анастасии Решетовой появился первенец Ратмир, чему несказанно рада вся семья.24-летняя жена рэпера часто публикует на своей странице в социальной сети фото и видео сына. Более того, молодая мама уделяет малышу практически все свое время, хотя и не отказывается от периодической помощи няни и бабушки Ратмира. Примечательно, что Анастасия Решетова очень доверяет маме своего гражданского супруга и часто упоминает о ней в своем блоге.По словам модели, именно Симона Юнусова начала обучать трёхмесячного внука плаванию. Она сообщает: «Я ей доверяю, ведь бабушке удалось научить отлично плавать и сыновей, и внучку». Опубликованная серия снимков на странице Instagram мамы Тимати свидетельствует о достоверности теплых отношений в семье.Свою запись Симона Юнусова подписала лаконичной фразой: «Выходные – это маленькая жизнь!» На фотографиях запечатлены счастливая 5-летняя дочь Алиса и маленький Ратмир.