Юрий Антонов зарегистрировался в Instagram

Народный артист РФ Юрий Антонов в свои 75 лет решил не отставать от современных представителей отечественной эстрады и также проявлять активность в соцсетях. Теперь поклонники певца смогут выйти с ним на контакт, а также узнать больше о его жизни, подписавшись на страницу знаменитости в Instagram. Всего за пару дней существования аккаунта артиста на него подписались уже более восьми тысяч фолловеров.Кроме того, сам Юрий Антонов тоже времени даром не терял: он подписался на 36 микроблогов, среди которых страницы Александра Розенбаума, Никиты Михалкова, Олега Газманова, Стаса Михайлова и Игоря Крутого, а также опубликовал 18 фотографий. При этом, на большинстве снимков, размещенных композитором, присутствуют представители семейства кошачьих, хотя есть и кадры с гусем, собакой и даже павлином.