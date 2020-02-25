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Юрий Антонов зарегистрировался в Instagram

Юрий Антонов решил, что пришло время зарегистрироваться в Instagram. 75-летний композитор создал аккаунт и начал публиковать в нем фотографии с представителями семейства кошачьих.

Народный артист РФ Юрий Антонов в свои 75 лет решил не отставать от современных представителей отечественной эстрады и также проявлять активность в соцсетях. Теперь поклонники певца смогут выйти с ним на контакт, а также узнать больше о его жизни, подписавшись на страницу знаменитости в Instagram. Всего за пару дней существования аккаунта артиста на него подписались уже более восьми тысяч фолловеров.

Кроме того, сам Юрий Антонов тоже времени даром не терял: он подписался на 36 микроблогов, среди которых страницы Александра Розенбаума, Никиты Михалкова, Олега Газманова, Стаса Михайлова и Игоря Крутого, а также опубликовал 18 фотографий. При этом, на большинстве снимков, размещенных композитором, присутствуют представители семейства кошачьих, хотя есть и кадры с гусем, собакой и даже павлином.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:01

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