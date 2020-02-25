Участники "Дом-2" Анастасия Голд и Илья Яббаров готовятся стать родителями





Анастасия Голд и Илья Яббаров серьёзно задумались о том, чтобы создать семью. Влюблённые планируют торжество на текущий год, а сразу после этого, не откладывая в долгий ящик, займутся увеличением семьи. Анастасия призналась журналистам, что для неё очень важно стать матерью именно после свадьбы. иными словами, сначала должно прозвучать предложение, потом необходимо сыграть свадьбу, а уже после планировать появление ребенка.Она рассказала журналистам, что влюбленным нужно работать над отношениями в паре, но она уверена, что с этим мужчиной она сможет преодолеть весь негатив и создать семью.Однако добавляет, не опасается забеременеть и до оформления отношений с Ильей Яббаровым, так как полностью уверена в мужчине.Илья также поддерживает решение Насти не спешить с обзаведением потомством. Он также подтвердил свои планы сыграть свадьбу в этом году. По его словам, будущая супруга мечтает больше о девочке, а сам Илья будет рад ребенку любого пола.