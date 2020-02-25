Звезда «Дом-2» Юля Белая: «Семья Дмитренко советует отложить свадьбу»





Юлия Белая совместно с Евгением Ромашовым серьезно задумались о том, что могла бы стать с ним настоящей семьей и им стоит пожениться. Но пока Юлия Белая не готова к такому ответственному шагу окончательно. Юлия призналась, что даже спрашивала совета у Ольги Рапунцель, ведь у нее больше опыта в семейных отношениях. По ее словам, Ольга дала со своей стороны совет не торопиться, чтобы потом при каждом удачном случае не звучало слово «развод».Тем не менее, ранее участница проекта «Дом-2» Юлия Белая сама поднимала разговор о свадьбе. Оказывается, это была проверка для Евгения Ромашова. Девушка хотела убедиться, что ее возлюбленный не собирается от нее отказываться.Сейчас же звезде проекта «Дом-2» Юлии Белой кажется, что она пока не готова к новому этапу отношений в виде предстоящей семейной жизни. Белая говорит, что сейчас они с Ромашовым слишком много ссорятся, что и ставит под сомнения все отношения.