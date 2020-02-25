«Я была такой пузатой»: Анастасия Решетова опубликовала «ностальгическое фото за день до родов»

Молодая мама Анастасия Решетова опубликовала в Instagram-Stories фотографию, на которой позирует в роддоме за день до рождения своего первенца Ратмира. Модель, одетая в белый халат, сидит на больничной кровати и с аппетитом ест печеную картошку. Возлюбленная Тимати отметила, что в тот момент она уже «мечтала поскорее родить», а сейчас ей даже трудно поверить, что всего четыре месяца спустя она была «такой пузатой».На еще одном снимке, следующим за «ностальгическим фото», Решетова продемонстрировала фигуру, которую имеет на данный момент. «А сейчас как будто и не было ничего» - подписала модель свое новое селфи, показав при этом идеальные формы в обтягивающих джинсах и белом лонгсливе с глубоким декольте.Анастасия Решетова действительно быстро вернула фигуру, так как практически сразу после родов приступила к активным тренировкам и возобновила правильное питание. Однако вскоре от силовых нагрузок ей все же пришлось отказаться, так как это стало причиной проблем с грудным молоком. Впрочем, работу над собой молодая мама не оставила, поэтому уже через 4 месяца заметно похудела и подтянула фигуру.