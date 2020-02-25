АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Стресс может обернуться неожиданной социальной…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

«Я была такой пузатой»: Анастасия Решетова опубликовала «ностальгическое фото за день до родов»

Анастасия Решетова опубликовала «ностальгическое фото», сделанное за день до родов. «Даже не верится, что 4 месяца назад я была такой пузатой», - подписала снимок возлюбленная Тимати.

Молодая мама Анастасия Решетова опубликовала в Instagram-Stories фотографию, на которой позирует в роддоме за день до рождения своего первенца Ратмира. Модель, одетая в белый халат, сидит на больничной кровати и с аппетитом ест печеную картошку. Возлюбленная Тимати отметила, что в тот момент она уже «мечтала поскорее родить», а сейчас ей даже трудно поверить, что всего четыре месяца спустя она была «такой пузатой».
«Я была такой пузатой»: Анастасия Решетова опубликовала «ностальгическое фото за день до родов»

На еще одном снимке, следующим за «ностальгическим фото», Решетова продемонстрировала фигуру, которую имеет на данный момент. «А сейчас как будто и не было ничего» - подписала модель свое новое селфи, показав при этом идеальные формы в обтягивающих джинсах и белом лонгсливе с глубоким декольте.

Анастасия Решетова действительно быстро вернула фигуру, так как практически сразу после родов приступила к активным тренировкам и возобновила правильное питание. Однако вскоре от силовых нагрузок ей все же пришлось отказаться, так как это стало причиной проблем с грудным молоком. Впрочем, работу над собой молодая мама не оставила, поэтому уже через 4 месяца заметно похудела и подтянула фигуру.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Балтийский флот готовится к международному конкурсу «Кубок моря…
Власти России утвердили компенсацию Беларуси за "грязную" нефть по 15 долларов за…
Volkswagen представил для РФ новый лифтбек…
Нюша сняла на видео обед своей маленькой дочери…
Компания Lenovo анонсировала обновленные ноутбуки серии ThinkPad T, X и…
Божена Рынска поделилась посланием к супругу Игорю Малашенко в годовщину его…
В Волгоградской области автовладелец выиграл суд против продавца авто, не сообщившего о замене…
Симона Юнусова показала совместный снимок с двумя…
Названы признаки слабоумия у женщин после 50…
Юрий Антонов зарегистрировался в…
Медики из Великобритании назвали необычный симптом рака…
Наталья Водянова примет участие в забеге "Бегущие…
«Я была такой пузатой»: Анастасия Решетова опубликовала «ностальгическое фото за день до…
Доктор Александр Мясников нашел взаимосвязь вирусов и…
Наталья Водянова сходила в музей Лувра с сыном Виктором и дочерью…
Volkswagen презентует самый миниатюрный кроссовер в ноябре 2020…
"Отнеситесь с юмором, но и с пониманием": Дана Борисова анонсировала скандальный выпуск "На самом деле" с Еленой…
Слишком тяжелые: Американские эксперты о сложностях танковой войны с…
Юлии Высоцкой посоветовали приобщить сына Петра к…
В Rainbow Six Siege может появиться матчмейкинг для…
Звезда "Дом-2"Алена Рапунцель запретила Илье Яббарову забирать к себе своего…
Житель Великобритании обнаружил огромную кость древнего…
Участники "Дом-2" Анастасия Голд и Илья Яббаров готовятся стать…
Актриса Ирина Горбачева рассказала об ощущении «ущербности» из-за отсутствия…
Звезда «Дом-2» Юля Белая: «Семья Дмитренко советует отложить…
В небе над Петербургом заметили световые…
Названы самые странные вещи на виллах…
Японские ученые обнаружили причинно-следственную связь между выпадением волос и…
Просмотреть все новости