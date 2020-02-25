Наталья Водянова сходила в музей Лувра с сыном Виктором и дочерью Невой
Наталья Водянова на своей странице в Instagram в режиме Stories рассказала о том, что побывала в музее Лувра с сыном Виктором и дочкой Невой. Она сообщила, что её детям очень понравилось и этих впечатлений им хватит надолго.
Наталья Водянова сообщила, что свой выходной решила посвятить культурному просвещению детей - сына Виктора и дочки Невы. Согласно её утверждению, она зарядилась положительными эмоциями, которых ей хватит очень надолго. Стоит отметить, старший сын модели, 18-летний Лукас, предпочёл не составлять компанию своим родственникам. Он занимается модельной карьерой и принимает участие в дефиле известных брендов, демонстрируя на подиуме уникальные авторские наряды.
Также Водянова рассказала, что посетила выставку Шарлотты Перриан. Для выхода в свет модель решила выбрать трендовый брючный костюм пастельного оттенка от модельера Стеллы Маккартни. Образ она дополнила удлиненным жакетом, застегнутым на все пуговицы, что добавило наряду строгости. Недавно Наталья Водянова решила рассказать о своём возлюбленном Антуане Арно. Она считает его хорошим человеком, хоть он и не помогает ей по домашнему хозяйству.
Наталья Водянова сообщила, что свой выходной решила посвятить культурному просвещению детей - сына Виктора и дочки Невы. Согласно её утверждению, она зарядилась положительными эмоциями, которых ей хватит очень надолго. Стоит отметить, старший сын модели, 18-летний Лукас, предпочёл не составлять компанию своим родственникам. Он занимается модельной карьерой и принимает участие в дефиле известных брендов, демонстрируя на подиуме уникальные авторские наряды.
Также Водянова рассказала, что посетила выставку Шарлотты Перриан. Для выхода в свет модель решила выбрать трендовый брючный костюм пастельного оттенка от модельера Стеллы Маккартни. Образ она дополнила удлиненным жакетом, застегнутым на все пуговицы, что добавило наряду строгости. Недавно Наталья Водянова решила рассказать о своём возлюбленном Антуане Арно. Она считает его хорошим человеком, хоть он и не помогает ей по домашнему хозяйству.