Volkswagen презентует самый миниатюрный кроссовер в ноябре 2020 года
Немецкая компания Volkswagen презентует самый миниатюрный кроссовер в ноябре 2020 года. Популярное автомобильное издание «Quatro Rodas» сообщает, что концерн ведет активную подготовку к предстоящему дебюту в Сан-Паулу.
Анонсированный компактный городской внедорожник с заводским индексом VW246 на данный момент еще не имеет индивидуального названия. Однако компания Volkswagen сообщила, что модель сконструирована на базе индийского автомобиля Taigun с платформой MQB A0 IN. В отличие от стандартных габаритов кроссоверов, новинка будет отличаться своей миниатюрностью.
Согласно официальной информации, длина VW246 не будет превышать четырех метров. Литровый двигатель автомобиля будет работать на безальтернативной базе с отдачей 115 литров в секунду. Кроме того, функциональные характеристики управления тоже порадуют потенциальных водителей. Медиа-система будет оснащена большим сенсорным дисплеем со встроенными функциями круиз-контроля, экстренного торможения и автоматической стабилизации.
Новинка от Volkswagen будет доступна для покупателей не ранее 2022 года.
Анонсированный компактный городской внедорожник с заводским индексом VW246 на данный момент еще не имеет индивидуального названия. Однако компания Volkswagen сообщила, что модель сконструирована на базе индийского автомобиля Taigun с платформой MQB A0 IN. В отличие от стандартных габаритов кроссоверов, новинка будет отличаться своей миниатюрностью.
Согласно официальной информации, длина VW246 не будет превышать четырех метров. Литровый двигатель автомобиля будет работать на безальтернативной базе с отдачей 115 литров в секунду. Кроме того, функциональные характеристики управления тоже порадуют потенциальных водителей. Медиа-система будет оснащена большим сенсорным дисплеем со встроенными функциями круиз-контроля, экстренного торможения и автоматической стабилизации.
Новинка от Volkswagen будет доступна для покупателей не ранее 2022 года.
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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:27