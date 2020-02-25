АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Стресс может обернуться неожиданной социальной…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Ксения Собчак показала себя в неожиданном образе из "Ведьмака"

Ведущая шоу на Первом канале Ксения Собчак в социальной сети Instagram поздравила шоумена Александра Гудкова, который недавно праздновал свой день рождения. На снимке Ксения, загримированная под ведьму, стоит рядом с Александром, который, в свою очередь, принял образ главного героя популярного фэнтези «Ведьмак».

Ксения Собчак показала себя в неожиданном образе из "Ведьмака"

Под фотографией помимо поздравления Ксения признается, что Гудков является её главным человеческим открытием прошедшего года. Она замечает, что он невероятный и неиспорченный славой человек. На фотографии ведущая изображает ведьму, Александр предстаёт в гриме и костюме Геральта, главного героя множества книг польского фантаста Анджея Сапковского, а также персонажа сверхпопулярного телесериала. Подписчики замечают, что зелёные глаза и длинные седые волосы соответствуют книжному канону, но на лице не хватает огромного шрама. На счет того, какого персонажа саги изображает Ксения Собчак, мнение комментаторов разделились.


Также многие из комментаторов напоминали о недавнем интервью, которая Ксения взяла у «королевы русского шансона» Любови Успенской, подписчики осуждали ее за жестокость и, в общем, высказывались в её адрес негативно, приняв сторону певицы.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:35

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дом-2"Алена Рапунцель запретила Илье Яббарову забирать к себе своего…
Житель Великобритании обнаружил огромную кость древнего…
Участники "Дом-2" Анастасия Голд и Илья Яббаров готовятся стать…
Актриса Ирина Горбачева рассказала об ощущении «ущербности» из-за отсутствия…
Звезда «Дом-2» Юля Белая: «Семья Дмитренко советует отложить…
В небе над Петербургом заметили световые…
Названы самые странные вещи на виллах…
Японские ученые обнаружили причинно-следственную связь между выпадением волос и…
Обнаженная Анастасия Волочкова продемонстрировала турецкую баню в своём…
В Аргентине нашли останки древнего броненосца размером с…
Мирослава Карпович удивила поклонников своей «идеальной…
Ксения Собчак показала себя в неожиданном образе из…
Исследования показали, что антитела воздействуют подобно…
"Время для радости": Любовь Толкалина анонсировала фильм "Очень женские истории" со своим…
Названы 5 самых загадочных и редких заболеваний в…
Звезда «Дом-2» Александра Черно вышла из себя, когда включили камеры во время её ночного…
Антарктическую станцию «Академик Вернадский» покрыл «малиновый…
"Красота в глазах смотрящего": Иосиф Пригожин поделился случайным кадром с…
Утечка: iPhone 9 будет выпущен в шести разны…
Вдова Дарья Михайлова об алкогольной зависимости Владислава Галкина: «Меня сделали…
В Красноярске умершую женщину нашли в квартире через 2…
Стала известной стоимость нового Honor V30 Pro на рынке…
Дима Билан перенес зимний концерт в Кирове на март по состоянию…
Правнук Иосифа Сталина рассказал, что ему досталось по наследству от…
Регина Тодоренко в новом шоу "Маска" займет место в…
Анастасия Волочкова: "Важно всегда поддерживать форму и стройность, не жалея сил, чтобы не нужен был…
В Индии разработана программа по переоснащению российских истребителей…
Участница "Дом-2" Марина Африкантова решила развестись с Романом…
Просмотреть все новости