Ксения Собчак показала себя в неожиданном образе из "Ведьмака"

Под фотографией помимо поздравления Ксения признается, что Гудков является её главным человеческим открытием прошедшего года. Она замечает, что он невероятный и неиспорченный славой человек. На фотографии ведущая изображает ведьму, Александр предстаёт в гриме и костюме Геральта, главного героя множества книг польского фантаста Анджея Сапковского, а также персонажа сверхпопулярного телесериала. Подписчики замечают, что зелёные глаза и длинные седые волосы соответствуют книжному канону, но на лице не хватает огромного шрама. На счет того, какого персонажа саги изображает Ксения Собчак, мнение комментаторов разделились.Также многие из комментаторов напоминали о недавнем интервью, которая Ксения взяла у «королевы русского шансона» Любови Успенской, подписчики осуждали ее за жестокость и, в общем, высказывались в её адрес негативно, приняв сторону певицы.