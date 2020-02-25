Юлии Высоцкой посоветовали приобщить сына Петра к балету

46-летняя Юлия Высоцкая предпочитает делиться в соцсети Instagram фотографиями из путешествий, съемок кулинарных программ, а также закулисными снимками перед репетицией. Все же, ко Дню защитника Отечества телеведущая решила сделать исключение, опубликовав фото своего 16-летнего сына Петра. Многочисленные подписчики звезды отметили, что пропорции наследника могли бы сделать ему идеальную карьеру в балете. Другие фанаты шутили на тему того, что хотя знаменитая мама является кулинаром, её сын не отличается особенной полнотой.Известно, что Высоцкая также воспитывает с Кончаловским дочь Марию. Последняя несколько лет назад попала в автокатастрофу во время поездки по Франции. В результате ДТП девушка получила тяжелые травмы и до сих пор восстанавливается в реабилитационных центрах. Несмотря на заявления композитора Эдуарда Артемьева о том, что произошедшее негативно сказалось на отношениях Кончаловского и Высоцкой, частые селфи знаменитости со своим мужем говорят об обратном.