"Время для радости": Любовь Толкалина анонсировала фильм "Очень женские истории" со своим участием

Любовь Толкалина завила, что настало время для радости, страстности и излишней эмоциональности. Пока знаменитость находится в Индии, в Москве состоится премьера нового фильма. К Международному женскому дню выходит кинокартина о 10 разных женщинах из большого города,которых объединяет жажда жить по-настоящему. В кинотеатрах России фильм появится 5 марта, но премьера состоится уже завтра. Также Любовь Толкалина сообщила, что после просмотра кино можно будет встретиться с актрисой Викторией Толстогановой.В конце знаменитость решила порассуждать, чего на самом деле хотят женщины. Она отметила, что одни — безумной страсти и любви, другие — успешной карьеры, а третьи — счастья в браке и детей. Любовь Толкалина рассказала, что есть девушки, которые хотят "волшебный пульт", чтобы иметь возможность одним кликом изменить своего возлюбленного к лучшему.