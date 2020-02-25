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В Rainbow Six Siege может появиться матчмейкинг для соло-игроков

Разработчики популярной видеоигры Rainbow Six Siege размышляют над возможностью добавления матчмейкинга для игроков-одиночек. В случае, если подобный шаг будет утвержден, в игре может появиться матчмейкинг для тех, кто предпочитает режим соло.
В Rainbow Six Siege может появиться матчмейкинг для соло-игроков

Сейчас в Rainbow Six Siege действует единый матчмейкинг, при котором соло-игрокам приходится попадать в одни и те же матчи с уже сформированными командами в составе до пяти членов. Представители студии Ubisoft пока не уточняют, каким именно образом они планируют решить сложившуюся проблему, между тем, поклонники игры, у которых нет напарников для сетевого режима, жалуются на неудобства. Эксперты же полагают, что компания вероятнее всего пойдет путем создателей еще одного популярного сетевого тайтла P.U.B.G, в котором действует сразу несколько режимов сетевых матчей: соло, дуо (для парных команд) и сквад (для команд в составе до 4 человек).

Напомним, немногим ранее Ubisoft опубликовала собственный план поддержки игры на ближайшие два года, а также анонсировала выход новой операции с думя оперативниками под названием Void Edge.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:02

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