Житель Великобритании обнаружил огромную кость древнего существа





23-летний ловец устриц из Великобритании заметил во время прогулки по побережью острова Мерсея останки таинственного животного. Британец отнес 142-сантиметровую кость к себе домой, которую позднее его дети представили на научном докладе в школе. Немного позднее на том же месте была обнаружена вторая кость поменьше. Обе находки заинтересовали местных археологов, которые решили определить их происхождение. По предварительному заключению, крупный экземпляр мог принадлежать киту и ранее находился на викторианском судне, а меньший мамонту.Для более точного определения природы кости были направлены к специалистам в Музей естественной истории. Местный житель, который нашел артефакт, предполагает, что он мог принадлежать вымершему представителю рептилий. Он сообщил, что 2 года назад нашел череп, датированный 300 годом до н. е. По собственному признанию, британец с детства мечтал набрести на скелет ископаемого животного и теперь это желание сбылось.