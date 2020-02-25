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Житель Великобритании обнаружил огромную кость древнего существа

Во время отлива на английском острове Мерсея к побережью вынесло огромную кость древнего существа. Житель Великобритании забрал находку и отправил её в Музей естественной истории для изучения.
Житель Великобритании обнаружил огромную кость древнего существа

23-летний ловец устриц из Великобритании заметил во время прогулки по побережью острова Мерсея останки таинственного животного. Британец отнес 142-сантиметровую кость к себе домой, которую позднее его дети представили на научном докладе в школе. Немного позднее на том же месте была обнаружена вторая кость поменьше. Обе находки заинтересовали местных археологов, которые решили определить их происхождение. По предварительному заключению, крупный экземпляр мог принадлежать киту и ранее находился на викторианском судне, а меньший мамонту.

Для более точного определения природы кости были направлены к специалистам в Музей естественной истории. Местный житель, который нашел артефакт, предполагает, что он мог принадлежать вымершему представителю рептилий. Он сообщил, что 2 года назад нашел череп, датированный 300 годом до н. е. По собственному признанию, британец с детства мечтал набрести на скелет ископаемого животного и теперь это желание сбылось.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:51

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