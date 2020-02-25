В небе над Петербургом заметили световые столбы
Жители Северной столицы стали свидетелями редкого атмосферного явления. В небе над Петербургом появились световые столбы.
Световые столбы являются атмосферным явлением, представляющим из себя вертикальные полосы света, тянущиеся от Солнца к поверхности Земли во время заката или восхода. Этот вид оптического феномена является наиболее частым и вызван ледяными кристаллами в форме шестиугольников, отражающими солнечный свет.
Именно это визуальное атмосферное явление заметили жители Северной столицы утром 25 февраля. Световые столбы появились в небе над Петербургом на восходе и осветили всю центральную часть города.
Подобные столбы света появлялись в Северной столице и ранее, однако и в этот раз очевидцы сделали массу фотографий необычного свечения. Петербуржцы предполагают, что оптический феномен стал результатом резкого похолодания, наступившего поле кратковременной оттепели.
Световые столбы являются атмосферным явлением, представляющим из себя вертикальные полосы света, тянущиеся от Солнца к поверхности Земли во время заката или восхода. Этот вид оптического феномена является наиболее частым и вызван ледяными кристаллами в форме шестиугольников, отражающими солнечный свет.
Именно это визуальное атмосферное явление заметили жители Северной столицы утром 25 февраля. Световые столбы появились в небе над Петербургом на восходе и осветили всю центральную часть города.
Подобные столбы света появлялись в Северной столице и ранее, однако и в этот раз очевидцы сделали массу фотографий необычного свечения. Петербуржцы предполагают, что оптический феномен стал результатом резкого похолодания, наступившего поле кратковременной оттепели.
Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:30