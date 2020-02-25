В Аргентине нашли останки древнего броненосца размером с машину
Аргентинские СМИ сообщают об удивительной находке неподалеку от Буэнос-Айреса, которую обнаружил местный житель. Последнему удалось найти останки глиптодона - древнего броненосца размером с машину.
Место захоронения древних броненосцев, бродивших по земле около 20 тысяч лет назад, было обнаружено в Аргентине. Местный фермер наткнулся на находку в русле высохшей реки. Оно вмещало в себя окаменевшие панцири четырех массивных глиптодонтов, самый большой из которых был размером с Volkswagen Beetle. Впоследствии их изучили археологи, прибывшие на место раскопок недалеко от Буэнос-Айреса. Исследователи полагают, что группа состояла из двух взрослых и двух молодых особей.
Дальнейшее тестирование определит причину смерти, пол и вес останков. Глиптодонты считаются ранними предками современных броненосцев, которые жили в основном в Северной и Южной Америке в эпоху плейстоцена. Существа имели толстую защитную раковину, которая скрывала их от головы до хвоста и состояла из костных пластин. В качестве оружия они использовали толстый наконечник на хвосте, что тоже свидетельствует о родстве с семейством Неполнозубых.
Место захоронения древних броненосцев, бродивших по земле около 20 тысяч лет назад, было обнаружено в Аргентине. Местный фермер наткнулся на находку в русле высохшей реки. Оно вмещало в себя окаменевшие панцири четырех массивных глиптодонтов, самый большой из которых был размером с Volkswagen Beetle. Впоследствии их изучили археологи, прибывшие на место раскопок недалеко от Буэнос-Айреса. Исследователи полагают, что группа состояла из двух взрослых и двух молодых особей.
Дальнейшее тестирование определит причину смерти, пол и вес останков. Глиптодонты считаются ранними предками современных броненосцев, которые жили в основном в Северной и Южной Америке в эпоху плейстоцена. Существа имели толстую защитную раковину, которая скрывала их от головы до хвоста и состояла из костных пластин. В качестве оружия они использовали толстый наконечник на хвосте, что тоже свидетельствует о родстве с семейством Неполнозубых.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:50