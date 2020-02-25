Названы самые странные вещи на виллах знаменитостей
Дома знаменитостей зачастую пользуются повышенным интересом из-за больших размеров и неожиданной архитектуры. Однако есть и другие странные вещи, которые можно найти на виллах звёзд.
На территории поместья Пэрис Хилтон есть отдельная собачья вилла, площадь которой составляет 28 кв. м. Это двухэтажное здание с балконом. Дом достаточно большой и в него может зайти даже сама актриса. Это обошлось ей в $325 тыс. Паула Дин является американским ресторатором и популярной ведущей кулинарного шоу. В 2013 году она купила дом, который построен в начале 1980-х годов. Самое необычное в нём это ракушечные статуи, выполненные хозяйкой особняка. Она сообщила, что реализовала себя в творчестве благодаря Ракушечной Леди, являющейся местной жительницей. Рэпер Доктор Дре купил дом в 2014 году за $40 млн. Вместо обычной системы охраны он предпочёл окружить свой дом рвом, наполненный водой. В отличие от средневековых крепостей современное решение, выбранное исполнителем, выглядит шикарно — там плавают кои, парчовые карпы.
В 2014 году Леди Гага приобрела поместье в Малибу, которое стоит $22,5 млн. Особой популярностью в нём пользуется боулинг, который имеет две дорожки. Он стилизован под 1960-е годы. Ранее поместьем владел Дан Романелли, собственник бизнеса по производству игр, посвященных «Бэтмену». Во время постройки он решил сделать подземный этаж в виде «пещеры» супергероя, и теперь для того, чтобы попасть в зал для боулинга, необходимо пройти через потайной ход из гостиной. Маркус Перссон в 2015 году купил самый дорогой дом в Беверли-Хиллз. Самым большим интересом в нём пользуется «конфетная стена». Там есть комната, в которой в стеклянных тубах хранятся различные сладости. Это обошлось гейм-дизайнеру в $200 тыс.
На территории поместья Пэрис Хилтон есть отдельная собачья вилла, площадь которой составляет 28 кв. м. Это двухэтажное здание с балконом. Дом достаточно большой и в него может зайти даже сама актриса. Это обошлось ей в $325 тыс. Паула Дин является американским ресторатором и популярной ведущей кулинарного шоу. В 2013 году она купила дом, который построен в начале 1980-х годов. Самое необычное в нём это ракушечные статуи, выполненные хозяйкой особняка. Она сообщила, что реализовала себя в творчестве благодаря Ракушечной Леди, являющейся местной жительницей. Рэпер Доктор Дре купил дом в 2014 году за $40 млн. Вместо обычной системы охраны он предпочёл окружить свой дом рвом, наполненный водой. В отличие от средневековых крепостей современное решение, выбранное исполнителем, выглядит шикарно — там плавают кои, парчовые карпы.
В 2014 году Леди Гага приобрела поместье в Малибу, которое стоит $22,5 млн. Особой популярностью в нём пользуется боулинг, который имеет две дорожки. Он стилизован под 1960-е годы. Ранее поместьем владел Дан Романелли, собственник бизнеса по производству игр, посвященных «Бэтмену». Во время постройки он решил сделать подземный этаж в виде «пещеры» супергероя, и теперь для того, чтобы попасть в зал для боулинга, необходимо пройти через потайной ход из гостиной. Маркус Перссон в 2015 году купил самый дорогой дом в Беверли-Хиллз. Самым большим интересом в нём пользуется «конфетная стена». Там есть комната, в которой в стеклянных тубах хранятся различные сладости. Это обошлось гейм-дизайнеру в $200 тыс.