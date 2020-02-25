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Актриса Ирина Горбачева рассказала об ощущении «ущербности» из-за отсутствия матери

Актриса Ирина Горбунова рассказала об ощущении «ущербности», которое испытывала в детстве из-за отсутствия матери. По словам знаменитости, пережитая трагедия очень сильно повлияла на всю ее жизнь.

Видеоблогер Ирина Горбачева призналась, что ее детство и отрочество отнюдь не были безоблачными. Будущая артистка рано потеряла мать и долго не могла прийти в себя после произошедшего. По словам актрисы, ее отец и бабушка предпочитали не обсуждать тему утраты, поэтому Горбачевой пришлось переживать травмирующее событие самостоятельно.

Отсутствие необходимой поддержки сказалось как на поведении будущей знаменитости, так и на общении со сверстниками и семьей. Горбачева чувствовала себя не такой, как остальные дети, и страдала от ощущения «ущербности» из-за отсутствия матери. Видеоблогер признается, что первые три года ей было очень трудно, и хотя потом стало немного легче, произошедшее в детстве она «переваривает до сих пор».

Кроме того, Ирина Горбачева рассказала, что ей сильно не хватало личного пространства в подростковом возрасте: актриса жила в маленькой комнате с двумя братьями. Из-за подобных условий жизни они часто ссорились, дрались и не были особенно близки. Ситуация обострилась, когда Горбачева в 14 лет устроилась работать на завод и начала получать деньги. Это, по словам артистки, еще больше отдалило ее от отца, бабушки и братьев.

Также Ирина Горбачева считает, что последствия детской травмы повлекли и проблемы в общении с противоположным полом. У нее длительное время были «большие проблемы с ощущением себя как девушки», а отношения с парнями просто пугали. Однако уже во время обучения в университете эти страхи удалось преодолеть. Горбачева даже вышла замуж за фотографа Григория Калинина, но их брак продержался всего три года.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:38

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