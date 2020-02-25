Глава Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Пермь с рабочим визитом
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Пермь в рамках запланированной ранее рабочей поездки. Об этом говорится в публикации агентства «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
Сообщается, что Сергей Кужугетович планирует проверить в Перми выполнение государственного оборонного заказа на местных предприятиях отечественного ОПК, Кроме всего прочего, министр собирается проинспектировать находящееся в краевой столице суворовское военное училище, проверив обустройство инфраструктурных объектов и материальную базу данного образовательного учреждения. Министру покажут, чем суворовцы занимаются в свободное от учебы время, а также познакомят с особенностями сотрудничества учреждения с другими пермскими вузами. Это первый визит Сергея Шойгу в местное суворовское училище.
Также отмечается, что глава Минобороны планирует побывать на местных заводах, которые выпускают продукцию для российской «оборонки».
Сообщается, что Сергей Кужугетович планирует проверить в Перми выполнение государственного оборонного заказа на местных предприятиях отечественного ОПК, Кроме всего прочего, министр собирается проинспектировать находящееся в краевой столице суворовское военное училище, проверив обустройство инфраструктурных объектов и материальную базу данного образовательного учреждения. Министру покажут, чем суворовцы занимаются в свободное от учебы время, а также познакомят с особенностями сотрудничества учреждения с другими пермскими вузами. Это первый визит Сергея Шойгу в местное суворовское училище.
Также отмечается, что глава Минобороны планирует побывать на местных заводах, которые выпускают продукцию для российской «оборонки».
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:01