Глава Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Пермь с рабочим визитом





Сообщается, что Сергей Кужугетович планирует проверить в Перми выполнение государственного оборонного заказа на местных предприятиях отечественного ОПК, Кроме всего прочего, министр собирается проинспектировать находящееся в краевой столице суворовское военное училище, проверив обустройство инфраструктурных объектов и материальную базу данного образовательного учреждения. Министру покажут, чем суворовцы занимаются в свободное от учебы время, а также познакомят с особенностями сотрудничества учреждения с другими пермскими вузами. Это первый визит Сергея Шойгу в местное суворовское училище.Также отмечается, что глава Минобороны планирует побывать на местных заводах, которые выпускают продукцию для российской «оборонки».