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Правнук Иосифа Сталина рассказал, что ему досталось по наследству от матери

Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад впервые смог ознакомиться с завещанием матери, датируемым 2007 годом. 48-летний сын Галины Джугашвили рассказал, что все имущество досталось по наследству его отцу.
Правнук Иосифа Сталина рассказал, что ему досталось по наследству от матери

Селим Бенсаад приходится внуком Якову Джугашвили, сыну Иосифа Сталина, который погиб во время пребывания в нацистском концлагере. Потомок генералиссимуса сообщил, что когда прочитал завещание матери, то посчитал его фальсифицированным. В документе говорится о том, что Галина Джугашвили передает все свое имущество исключительно мужу, 77-летнему Хосину Бенсааду из Алжира. Селим Бенсаад был уверен, что ему достанется хотя бы доля трехкомнатной квартиры матери, но последняя воля покойной его не учитывала.

По словам правнука Сталина, его отец не дал копию завещания, поэтому пришлось обратиться за помощью к нотариусу. После ознакомления с бумагами Бенсаад пришел к выводу, что родная мать не могла ни прочесть, ни составить документ из-за состояния здоровья. 25 августа Джугашвили впала в кому и была под воздействием сильных анальгетиков. Стоит отметить, что Хосин Бенсаад ранее обвинял собственного сына в краже архива и побеге из квартиры. Последний, в свою очередь, мотивировал это агрессивным поведением родителя, который якобы пытается оставить жилплощадь себе.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:44

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