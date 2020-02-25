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Обнаженная Анастасия Волочкова продемонстрировала турецкую баню в своём доме

Анастасия Волочкова продемонстрировала фотографии в обнажённом виде. Она также показала вариант турецкой бани в своём доме, однако сообщила, что ей больше нравится русская с ледяной купелью.

Анастасия Волочкова на фотографии решила прикрыть интимные места ногами и руками. В турецкой бане, которой балерина решила похвастаться своим подписчиками, горят две свечи. Артистка сообщила, что ей больше нравится русский вариант бани на дровах, однако в доме также имеется и хаммам, а так как она предпочитает не нагревать его, то уют, красоту и романтику она создаёт с помощью огня. Стоит отметить, уже давно функция комментирования под фотографиями балерины отключена, поэтому информация о реакции её поклонников на данную публикацию отсутствует.

Волочковой пришлось так поступить из-за постоянной критики в свой адрес по поводу поведения. Некоторые подписчики, не стесняясь, выражали свои претензии артистке. И судя по тому, что пост собрал всего чуть больше 5 тысяч «лайков», не все довольным таким поступком знаменитости. Ранее танцовщица сообщила о подарке, привезённом из Европы - статуэтка из бронзы в виде балерины. Согласно утверждениям Волочковой, это уникальная авторская работа 1830 года, выкупленная специально для неё на аукционе.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:00

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