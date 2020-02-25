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Мирослава Карпович удивила поклонников своей «идеальной растяжкой»

Актриса Мирослава Карпович удивила поклонников своей физической формой, в особенности «идеальной растяжкой» и пластикой. Героиня культового сериала «Папины дочки» опубликовала серию фотографий в Сети, на одном из которых продемонстрировала вертикальный шпагат, стоя на каблуках.
Мирослава Карпович удивила поклонников своей «идеальной растяжкой»

33-летняя российская актриса театра и кино активно развивается в направлении модной индустрии. Еще в 2008 году Мирослава Карпович попала в рейтинг самых красивых женщин России, а спустя три года впервые снялась для журнала «MAXIM». В личном блоге Instagram модель часто публикую серии фотографий с модных фотосессий для известных брендов и дизайнеров одежды.

Один из снимков приятно удивил пользователей социальной сети. Мирослава Карпович одета в длинный бежевый тренч и короткие облегающие шорты до колена и запечатлена во время выполнения вертикального шпагата. Поклонники отметили, что актриса стоит на высоких каблуках, однако в кадре отсутствует даже малейшее напряжение от сложности позы.

Женственности и легкости образу придал платок, повязанный на голове модели. Сама же Мирослава Карпович в подписи к посту упомянула, что такой образ позволил ей ощутить себя «абсолютно свободной и элегантной». Подписчики Сети оставили сотни комплиментов под фотографиями актрисы. Некоторые с долей юмора подметили, что «растяжке российских дам позавидует Ван Дамм».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:40

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