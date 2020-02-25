Японские ученые обнаружили причинно-следственную связь между выпадением волос и гипертонией





Японские ученые продолжительное время наблюдали за мужчинами и женщинами, страдающих от чрезмерного выпадения волос. Как выяснилось, 52% добровольцев столкнулись с сердечными заболеваниями, а вероятность гипертонии всех участников эксперимента возросла на 69%. Научные сотрудники объяснили результат мониторинга тем, что между облысением и патологиями сердечно-сосудистой системы существует причинно-следственная связь.Высокое артериальное давление нарушает кровообращение в организме пациента, в результате чего волосяные луковицы не получают достаточного питания для роста и в конце концов отмирают и выпадают. Таким образом, облысение может свидетельствовать об уже приобретенной гипертонии и предупреждать о высоком риске развития сердечных заболеваний.Ученые настоятельно рекомендуют проследить за возникновением побочных симптомов, как отдышка, головокружение и учащенное сердцебиение. В случае наличия других жалоб в комбинации с выпадением волос необходимо обратиться за медицинской помощью.