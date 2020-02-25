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Исследования показали, что антитела воздействуют подобно антидепрессантам

Немецкие ученые выяснили, что хронический стресс может вызывать выработку аутоагрессивных антител в организме. Продолжительная стимуляция этих белковых соединений воздействует на организм подобно антидепрессантам, говорят исследователи.

Нейробиологи из Института экспериментальной медицины им. Макса Планка в Германии пришли к выводу, что когда аутоантитела попадают в мозг - они оказывают положительный эффект на NMDA-рецепторы. Процесс способствует тому, что люди испытывают менее выраженные симптомы депрессии и тревоги. При этом, ученые обнаружили корреляцию между возрастом и концентрацией этих веществ в организме. Чем старше становится человек - тем больше наблюдается количество белковых соединений, снижающих симптомы депрессии и тревоги.

Подобные данные были получены после наблюдений за лабораторными мышами с проницаемым гематоэнцефалическим барьером. Оказалось, что повышенный уровень аутоантител увеличивал их мобильность и делал их менее подавленными во время хронического стресса. Открытие немецких ученых может впоследствии послужить для разработки новых методов терапии с использованием аутоагрессивных антител.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:30

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