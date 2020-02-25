Исследования показали, что антитела воздействуют подобно антидепрессантам





Нейробиологи из Института экспериментальной медицины им. Макса Планка в Германии пришли к выводу, что когда аутоантитела попадают в мозг - они оказывают положительный эффект на NMDA-рецепторы. Процесс способствует тому, что люди испытывают менее выраженные симптомы депрессии и тревоги. При этом, ученые обнаружили корреляцию между возрастом и концентрацией этих веществ в организме. Чем старше становится человек - тем больше наблюдается количество белковых соединений, снижающих симптомы депрессии и тревоги.Подобные данные были получены после наблюдений за лабораторными мышами с проницаемым гематоэнцефалическим барьером. Оказалось, что повышенный уровень аутоантител увеличивал их мобильность и делал их менее подавленными во время хронического стресса. Открытие немецких ученых может впоследствии послужить для разработки новых методов терапии с использованием аутоагрессивных антител.