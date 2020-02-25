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"Никто не мог её упрекнуть в высокомерии и заносчивости": Марина Газманова ответила хейтерам цитатами Фёдора Достоевского

Марина Газманова ответила хейтерам в социальной сети Instagram цитатами известного писателя Фёдора Достоевского. Возлюбленная Олега Газманова написала, что никто не может ее упрекнуть в высокомерии и заносчивости.
"Никто не мог её упрекнуть в высокомерии и заносчивости": Марина Газманова ответила хейтерам цитатами Фёдора Достоевского

Марина Газманова рассказала, что ее мужу Олегу Газманову написали о том, что у него красивая, но высокомерная жена. Возлюбленная певца ответила, что она гордая и знает себе цену. Также она поблагодарила Фёдора Достоевского за подсказку и процитировала еще несколько строчек из рассказов писателя. Марина Газманова отметила, что у нее нет лишней энергии спорить с раскритиковавшими ее людьми. Супруга исполнителя считает себе терпеливым человеком, но при этом очень резким и может перестать общаться даже с близкими людьми.

В конце своего поста Марина Газманова добавила: "Мы разные, хотим быть со своими, с людьми, которые делают нас сильнее, счастливее, собой! Но недругов или не согласных держите при себе, наши учителя, мотиваторы". Подписчики написали, чтобы жена музыканта не обращала внимания на завистников, ведь родные люди знают, какая она на самом деле.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:42

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