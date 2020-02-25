«Ведьмаков» станет больше: Netflix расширил актерский состав нашумевшего сериала
Популярный стриминговый сервис Netflix опубликовал имена семерых новых актеров, которым предстоит присоединиться к съемочной команде сериала «Ведьмак» при работе над его вторым сезоном. Список актеров компания представила в своем официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter, подтвердив ранее ходившие слухи.
Как оказалось, в новом сезоне «Ведьмака» Геральт из Ривии перестанет быть единственным охотником на монстров с большим количеством экранного времени. Теперь к нему добавят еще троих ведьмаков: Койона, Эскеля и Ламберта. Все они, согласно сюжету, проходили обучение вместе с главным героем истории. В роли ведьмака Ламберта выступит Пол Бульон, знакомый зрителям по роли в криминальной исторической драме «Острые козырьки». А вот на роль Эскеля продюсеры пригласили Эрстеда Расмуссена. Наконец, образ Койона было решено отдать актеру Ясену Атору, который более известен широкой публике по съемкам в «Темном сердце». К слову, именно вокруг персоны Койона ранее в социальных сетях развернулись оживленные споры, поскольку этот герой станет первым темнокожим ведьмаком в проекте.
Наконец, как сообщает издание «Слово и дело», актер Кристофер Хивью, который сыграл Тормунда в мегапопулярном сериале «Игра престолов», в «Ведьмаке» появится в образе Нивеллена – получеловека-полумедведя.
Как оказалось, в новом сезоне «Ведьмака» Геральт из Ривии перестанет быть единственным охотником на монстров с большим количеством экранного времени. Теперь к нему добавят еще троих ведьмаков: Койона, Эскеля и Ламберта. Все они, согласно сюжету, проходили обучение вместе с главным героем истории. В роли ведьмака Ламберта выступит Пол Бульон, знакомый зрителям по роли в криминальной исторической драме «Острые козырьки». А вот на роль Эскеля продюсеры пригласили Эрстеда Расмуссена. Наконец, образ Койона было решено отдать актеру Ясену Атору, который более известен широкой публике по съемкам в «Темном сердце». К слову, именно вокруг персоны Койона ранее в социальных сетях развернулись оживленные споры, поскольку этот герой станет первым темнокожим ведьмаком в проекте.
Наконец, как сообщает издание «Слово и дело», актер Кристофер Хивью, который сыграл Тормунда в мегапопулярном сериале «Игра престолов», в «Ведьмаке» появится в образе Нивеллена – получеловека-полумедведя.