Медики выяснили, почему часто не удается вовремя обнаружить онкологию





Зарубежные ученые сообщили, что злокачественные клетки могут длительное время находиться в организме человека без каких-либо проявлений. Данный процесс очень напоминает инкубационный период инфекционных заболеваний, когда пациент уже заражен, однако он об этом даже не догадывается. В это время у врачей практически нет шансов обнаружить рак.Как выяснилось, определенный ген в ДНК пациента создает благоприятные условия для онкологических клеток. Таким образом иммунная система будто игнорирует недуг и не воспринимает его как потенциально опасный. Ввиду этого человек не ощущает никаких симптомов, однако злокачественный процесс уже запущен во внутренних системах организма.Ученые убеждены, что новое медицинское открытие поможет разработать подходящий метод исследования и профилактическое лечение для предупреждения возникновения вторичных раковых опухолей.