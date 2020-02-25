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Анастасия Шубская и Александр Овечкин ждут второго ребенка

Анастасия Шубская, младшая дочь покойной актрисы Веры Глаголевой и супруга известного российского хоккеиста Александра Овечкина официально подтвердила факт второй беременности. На это радостное событие откликнулись многие российские знаменитости, которые буквально засыпали пару поздравлениями.
Анастасия Шубская и Александр Овечкин ждут второго ребенка

Слухи о том, что супруга знаменитого спортсмена беременна и в скором времени подарит мужу второго наследника, появились немногим ранее. Но теперь семейство Овечкиных подтвердило этот факт лично. На страничке Анастасии Шубской в социальной сети Instagram появилась публикация с семейным фото, на которым отчетливо виден заметно округлившийся живот. На эту новость бурно отреагировали многочисленные поклонники пары, оставившие в комментариях огромное количество поздравлений. Не остались в стороне и многие отечественные звезды, которые также засыпали Овечкина и Шубскую приятными словами.

Так, с поздравлениями уже выступили певица Анна Седокова, супруга юмориста и певца Александра Реввы Анжелика, Аделина Сотникова и Денис Глушаков. Все они пишут восторженные комментарии и желают родителям и будущему малышу удачи и крепкого здоровья.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:40

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