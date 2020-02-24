Врачи из Израиля отказались оперировать Нину Ургант





Иван Ургант походит из большой и знаменитой семьи, среди которых выделяется бывшая киноактриса Нина Ургант, приходящаяся бабушкой известному телеведущему. Несмотря на развившуюся болезнь Паркинсона, артистка находит в себе силы появляться на телевидении и давать комментарии прессе. Недавно 90-летняя звезда экрана призналась, что она не надеялась дожить до столь почтенного возраста. Более того, несмотря на старания внука, который отвез её к израильским врачам, она получила отказ в госпитализации и лечении.По словам Нины Ургант, тамошние медики констатировали, что никакое хирургическое вмешательство не сможет избавить актрису от болей в позвоночнике. Причиной тому является неконтролируемое разрушение нейронов, которое пока не научились останавливать. Хотя сейчас появились современные и более сложные формы операций, Нина Ургант от них отказалась. Знаменитость мотивирует это тем, что не хочет, чтобы у неё "вскрывали голову и копались в мозгах".