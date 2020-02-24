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Минздрав РФ предлагает выпекать хлеб с добавлением йодированной соли

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации выступили с инициативой об использовании йодированной соли при выпекании хлеба и хлебобулочных изделий. Соответствующий проект закона представлен на обсуждение общественности.

По информации Минздрава, от дефицита йода страдает около 70% россиян. Представители ведомства отметили, что жители страны обычно употребляют большое количество хлеба, в связи с этим использование йодированной соли при его приготовлении даст возможность справиться с нехваткой этого микроэлемента. Эксперты сообщают, что употребление 150 грамм хлеба, приготовленного с использованием йодированной соли, позволит на 35% от суточной нормы обеспечить организм взрослого человека йодом. По информации специалистов, недостаток йода в организме приводит к серьезным отрицательным последствиям. При дефиците этого микроэлемента в щитовидной железе могут образоваться кисты и узлы. Нехватка йода способствует развитию эндемического зоба.

Кроме того, у женщин, страдающих йододефицитом, наблюдается большой риск прерывания беременности и высшая вероятность рождения детей с кретинизмом.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 16:58

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