Минздрав РФ предлагает выпекать хлеб с добавлением йодированной соли





По информации Минздрава, от дефицита йода страдает около 70% россиян. Представители ведомства отметили, что жители страны обычно употребляют большое количество хлеба, в связи с этим использование йодированной соли при его приготовлении даст возможность справиться с нехваткой этого микроэлемента. Эксперты сообщают, что употребление 150 грамм хлеба, приготовленного с использованием йодированной соли, позволит на 35% от суточной нормы обеспечить организм взрослого человека йодом. По информации специалистов, недостаток йода в организме приводит к серьезным отрицательным последствиям. При дефиците этого микроэлемента в щитовидной железе могут образоваться кисты и узлы. Нехватка йода способствует развитию эндемического зоба.Кроме того, у женщин, страдающих йододефицитом, наблюдается большой риск прерывания беременности и высшая вероятность рождения детей с кретинизмом.