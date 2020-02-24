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Назван ТОП-10 самых дорогих реквизитов в истории мирового кинематографа

Вещи, которые появляются в кадре во время съемок знаменитых кинолент или используются при их создании, довольно часто сами становятся очень популярными. Разумеется, растет и стоимость этого реквизита. Эксперты составили рейтинг из ТОП-10 самых дорогих реквизитов в истории мирового кино.
Назван ТОП-10 самых дорогих реквизитов в истории мирового кинематографа

Примечательно, что первые два места в этом рейтинге достались платьям голливудских знаменитостей. Так, лидером рейтинга стало платье легендарной Мэрилин Монро из фильма «Зуд седьмого года». Это белоснежное платье, которое когда-то надевала икона Голливуда, считается одним из самых знаменитых предметов реквизита всех времен. Долгое время оно хранилось в голливудской коллекции актрисы и певицы Дебби Рейнольдс, а после ее смерти ушло с аукциона за рекордную сумму в 4,6 миллиона долларов США. Второе место принадлежит еще одному платью, «снявшемуся» в картине «Моя прекрасная леди». В свое время этот черно-белый кружевной наряд с роскошными бантами украшал Одри Хепберн в роли Элизы Дулитл, а позднее его владельцем смог стать один из поклонников, заплативший за него 4,5 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров отнюдь не предмет гардероба: бронзовым призером стал автомобиль Aston Martin DB5, на котором в фильме «Джеймс Бонд. Годфингер» ездил сам маэстро Шон Коннери. В 2010 году этот классический спорткар был продан на аукционе за 4,4 миллиона долларов.

Замыкают первую пятерку самых дорогих предметов из мира кино статуэтка «Мальтийского сокола» из одноименного фильма (4,1 миллиона долларов), а также костюм трусливого льва из экранизации «Волшебника страны Оз» далекого 1939 года (3 миллиона долларов). Шестое место досталось комплекту костюмов для исполнения песни «До-Ре-Ми» из жемчужины мировой коллекции кино – драмы «Звуки музыки», стоимость которых оценили в полтора миллиона в американской валюте. Далее следуют гоночный костюм Стива МакКуина из фильма «Ле Ман» ($984 000), подводный Lotus Esprit из «Джеймс Бонд. Шпион, который меня любил» ($860 000), платье актрисы Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани» ($806 000), а также летающий автомобиль из мюзикла «Пиф-паф ой-ой-ой» 1968 года ($805 000).

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Культура / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:35

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