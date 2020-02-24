Назван ТОП-10 самых дорогих реквизитов в истории мирового кинематографа





Примечательно, что первые два места в этом рейтинге достались платьям голливудских знаменитостей. Так, лидером рейтинга стало платье легендарной Мэрилин Монро из фильма «Зуд седьмого года». Это белоснежное платье, которое когда-то надевала икона Голливуда, считается одним из самых знаменитых предметов реквизита всех времен. Долгое время оно хранилось в голливудской коллекции актрисы и певицы Дебби Рейнольдс, а после ее смерти ушло с аукциона за рекордную сумму в 4,6 миллиона долларов США. Второе место принадлежит еще одному платью, «снявшемуся» в картине «Моя прекрасная леди». В свое время этот черно-белый кружевной наряд с роскошными бантами украшал Одри Хепберн в роли Элизы Дулитл, а позднее его владельцем смог стать один из поклонников, заплативший за него 4,5 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров отнюдь не предмет гардероба: бронзовым призером стал автомобиль Aston Martin DB5, на котором в фильме «Джеймс Бонд. Годфингер» ездил сам маэстро Шон Коннери. В 2010 году этот классический спорткар был продан на аукционе за 4,4 миллиона долларов.Замыкают первую пятерку самых дорогих предметов из мира кино статуэтка «Мальтийского сокола» из одноименного фильма (4,1 миллиона долларов), а также костюм трусливого льва из экранизации «Волшебника страны Оз» далекого 1939 года (3 миллиона долларов). Шестое место досталось комплекту костюмов для исполнения песни «До-Ре-Ми» из жемчужины мировой коллекции кино – драмы «Звуки музыки», стоимость которых оценили в полтора миллиона в американской валюте. Далее следуют гоночный костюм Стива МакКуина из фильма «Ле Ман» ($984 000), подводный Lotus Esprit из «Джеймс Бонд. Шпион, который меня любил» ($860 000), платье актрисы Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани» ($806 000), а также летающий автомобиль из мюзикла «Пиф-паф ой-ой-ой» 1968 года ($805 000).