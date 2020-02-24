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Принц Уильям успел дать обещание своей матери принцессе Диане перед ее смертью

Биографам королевской семьи удалось узнать, что принц Уильям успел дать трогательное обещание принцессе Диане перед ее трагической смертью. Первенец четы сообщил своей матери, что вернет ей титул, как только станет королем.

После развода с принцем Чарльзом принцесса Диана лишилась формы обращения «её Королевское высочество», потому что больше не была замужем за принцем Уэльским, сохраняя форму обращения «Диана, принцесса Уэльская». Как известно, она смирилась с вынесенным решением британской королевы, хотя и чувствовала себя униженной.

Сын Уильям, который на тот момент был еще ребенком, старался всячески поддерживать свою маму в непростой период. Известно, что отношения между детьми и принцессой Дианой были безупречными, проникнутыми любовью и уважением. По данным королевского биографа Тины Браун, первенец четы успел дать трогательное обещание своей матери спустя некоторое время после развода, и как оказалось, перед ее скоропостижной смертью.

Принц Уильям произнес следующие слова: «Не волнуйся, мамочка, я отдам тебе его обратно в тот день, когда стану королём». Хотя жизнь распорядилась иначе, в тот момент обещание сына наверняка поддержало его мать. Биографы сообщают, что после трагической смерти на королевском сайте в отчете о гибели авторы написали «Диана, принцесса Уэльская», однако принц Чарльз настоял на немедленном исправлении формы обращения.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:50

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