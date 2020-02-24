Принц Уильям успел дать обещание своей матери принцессе Диане перед ее смертью





После развода с принцем Чарльзом принцесса Диана лишилась формы обращения «её Королевское высочество», потому что больше не была замужем за принцем Уэльским, сохраняя форму обращения «Диана, принцесса Уэльская». Как известно, она смирилась с вынесенным решением британской королевы, хотя и чувствовала себя униженной.Сын Уильям, который на тот момент был еще ребенком, старался всячески поддерживать свою маму в непростой период. Известно, что отношения между детьми и принцессой Дианой были безупречными, проникнутыми любовью и уважением. По данным королевского биографа Тины Браун, первенец четы успел дать трогательное обещание своей матери спустя некоторое время после развода, и как оказалось, перед ее скоропостижной смертью.Принц Уильям произнес следующие слова: «Не волнуйся, мамочка, я отдам тебе его обратно в тот день, когда стану королём». Хотя жизнь распорядилась иначе, в тот момент обещание сына наверняка поддержало его мать. Биографы сообщают, что после трагической смерти на королевском сайте в отчете о гибели авторы написали «Диана, принцесса Уэльская», однако принц Чарльз настоял на немедленном исправлении формы обращения.