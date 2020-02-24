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iPad Pro 2020 хотят оснастить квадратной камерой в стиле iPhone 11

Иностранный инсайдер недавно опубликовал изображения защитного кейса для нового планшета iPad Pro 2020. Эксперты предположили, что новый продукт от Apple хотят оснастить квадратной камерой в стиле iPhone 11.

Сетевой инсайдер из Латвии Бен Гескин, приближенный к компании Apple, опубликовал соответствующие кадры. Судя по ним, будущий «яблочный» планшет iPad Pro 2020 должен получить квадратный блок объектива. При этом, количество модулей остается неизвестным, находясь в диапазоне 2-3. Сам блок расположится в заднем правом верхнем углу, что соответствует дизайну смартфонов серии iPhone 11.

Многие пользователи отметили, что правая часть планшета будет незащищенной: скорее всего, здесь будет находится место для стилуса. Известно, что в центре на иной стороне также находится дыра, которая, вероятно, предназначена для микрофона. iPad Pro 2020 официально представят на пресс-конференции Apple в марте текущего года. Тогда же объявят стоимость, характеристики и дату начала серийного производства гаджета.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:42

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