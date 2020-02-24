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Компания Anglo American разрабатывает работающий на водородном топливе грузовик массой 290 тонн

Компания Anglo American из Великобритании находится на этапе разработки карьерного грузовика массой 290 тонн. Это будет самая крупная модель в мире, работающая на водородном топливе.

Самосвал будет работать на специальных литий-ионных аккумуляторах ёмкостью больше 1000 киловатт-часов производства компания Williams Advanced Engineering. Благодаря ним работает бортовая электроника и массивная силовая установка на водородных топливных элементах. Система рекуперативного торможения помещена в него для лучшего результата работы. Его планируют использовать во время работы на руднике Могалаквене в провинции Лимпопо (ЮАР). Сообщается, проверка полноценной модели будет проходить в ЮАР в конце 2020 года.

О сроках начала серийного производства нового оборудования пока не известно. Согласно сообщению компании, впоследствии из-за современных технологий выбросы углекислого газа на рудниках уменьшатся на 30% за 10 лет. Экологическое решение грузовиков предоставит возможность компаниям, занимающимся горной промышленностью, тратить меньше средств на создание дорогих вентиляционных систем в подземных шахтах. Стоит отметить, что сейчас самой крупной машиной, работающей на водородном топливе, является грузовик eDumper массой 111 тонн.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:27

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