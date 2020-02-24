Сенатор Константин Косачев назвал причину разногласий между Киевом и Москвой





Этими словами член верхней палаты парламента отреагировал на недавнее заявление Дональда Трампа, который во время выступления перед Белым домом отметил, что примирение между Украиной и Россией было бы позитивным шагом для всего остального мира. «Когда американский президент заявляет, что Украина и Россия должны примириться, он, скорее всего, не лукавит. По сравнению с его внутренними политическими конкурентами, Трамп не считает эту проблему для себя центральной», - убежден Косачев. По словам сенатора, значительно больше нынешнего главу Белого дома беспокоит ситуация вокруг Ирана и Китая, поэтому решение столь важной для европейского региона проблемы дало бы ему свободу действий и позволило бы снять напряженность с украинско-российского досье тех, кто обвиняет Трампа.«Проблема заключается в том, что практически все проблемы в отношениях двух соседних стран изначально были инспирированы в результате внешнего влияния, поэтому преодолеть их можно лишь тогда, когда внешний фактор перестанет работать на продолжение конфликта, а займется поиском путей его преодоления», - подчеркнул российский политик.