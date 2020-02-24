Сенатор Константин Косачев назвал причину разногласий между Киевом и Москвой
Причина осложнений в российско-украинских отношениях заключается во внешних факторах: конфликт сам себя исчерпает, если прекратить поддерживать киевскую «партию войны». С таким заявлением выступил российский сенатор Константин Косачев.
Этими словами член верхней палаты парламента отреагировал на недавнее заявление Дональда Трампа, который во время выступления перед Белым домом отметил, что примирение между Украиной и Россией было бы позитивным шагом для всего остального мира. «Когда американский президент заявляет, что Украина и Россия должны примириться, он, скорее всего, не лукавит. По сравнению с его внутренними политическими конкурентами, Трамп не считает эту проблему для себя центральной», - убежден Косачев. По словам сенатора, значительно больше нынешнего главу Белого дома беспокоит ситуация вокруг Ирана и Китая, поэтому решение столь важной для европейского региона проблемы дало бы ему свободу действий и позволило бы снять напряженность с украинско-российского досье тех, кто обвиняет Трампа.
«Проблема заключается в том, что практически все проблемы в отношениях двух соседних стран изначально были инспирированы в результате внешнего влияния, поэтому преодолеть их можно лишь тогда, когда внешний фактор перестанет работать на продолжение конфликта, а займется поиском путей его преодоления», - подчеркнул российский политик.
Этими словами член верхней палаты парламента отреагировал на недавнее заявление Дональда Трампа, который во время выступления перед Белым домом отметил, что примирение между Украиной и Россией было бы позитивным шагом для всего остального мира. «Когда американский президент заявляет, что Украина и Россия должны примириться, он, скорее всего, не лукавит. По сравнению с его внутренними политическими конкурентами, Трамп не считает эту проблему для себя центральной», - убежден Косачев. По словам сенатора, значительно больше нынешнего главу Белого дома беспокоит ситуация вокруг Ирана и Китая, поэтому решение столь важной для европейского региона проблемы дало бы ему свободу действий и позволило бы снять напряженность с украинско-российского досье тех, кто обвиняет Трампа.
«Проблема заключается в том, что практически все проблемы в отношениях двух соседних стран изначально были инспирированы в результате внешнего влияния, поэтому преодолеть их можно лишь тогда, когда внешний фактор перестанет работать на продолжение конфликта, а займется поиском путей его преодоления», - подчеркнул российский политик.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:13