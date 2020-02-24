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Ученые: Употребление йогурта снижает риск развития аденом в кишечнике у мужчин

Американские ученые исследовали возникновение аденом в кишечнике у мужчин. Эксперты установили уменьшение риска возникновения такого заболевания у тех, кто добавлял в свой еженедельный рацион две и больше порций йогурта.
Ученые: Употребление йогурта снижает риск развития аденом в кишечнике у мужчин

Ученые провели анализ информации о 32 606 добровольцах, делавших колоноскопию в период с 1986 по 2012 год. Эти мужчины через каждые четыре года в течение всего времени изучения подробно рассказывали о состоянии своего здоровья, качестве пищи и физической активности. За 26 лет эксперимента специалисты смогли обнаружить 5811 случаев аденом. Проанализировав пищевые привычки добровольцев, эксперты заметили снижение риска образования аденом в кишечнике на 20% у участников, употреблявших йогурт. Специалисты полагают, что пробиотики, входящие в состав йогурта, могут уменьшить количество канцерогенов в кишечнике.

Ученые заявили, что добавление в рацион йогурта является полезным на ранних стадиях развития колоректального рака.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:58

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