Ученые: Употребление йогурта снижает риск развития аденом в кишечнике у мужчин





Ученые провели анализ информации о 32 606 добровольцах, делавших колоноскопию в период с 1986 по 2012 год. Эти мужчины через каждые четыре года в течение всего времени изучения подробно рассказывали о состоянии своего здоровья, качестве пищи и физической активности. За 26 лет эксперимента специалисты смогли обнаружить 5811 случаев аденом. Проанализировав пищевые привычки добровольцев, эксперты заметили снижение риска образования аденом в кишечнике на 20% у участников, употреблявших йогурт. Специалисты полагают, что пробиотики, входящие в состав йогурта, могут уменьшить количество канцерогенов в кишечнике.Ученые заявили, что добавление в рацион йогурта является полезным на ранних стадиях развития колоректального рака.