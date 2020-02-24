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Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали фото 2-летней дочери

Российский актер Владимир Яглыч и его супруга Антонина Паперная уже совсем скоро станут родителями снова. О пополнении в актерском семействе стало известно еще две недели тому назад. А совсем недавно артисты впервые показали публике свою 2-летнюю дочь, снявшись с маленькой Евой для обложки популярного глянца Hello.
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали фото 2-летней дочери

На страничке самого Владимира Яглыча в социальной сети Instagram появилась публикация с фото обложки журнала, на которой они с супругой позируют держа ребенка в руках. Появление этого семейного снимка стало настоящим подарком поклонникам, поскольку прежде пара никогда не показывала наследницу. «Одна любовь», - гласит подпись артиста под этой публикацией. Между тем в комментариях к посту фанаты активно поздравляют Яглыча и Паперную с грядущим пополнением, подчеркивая, что Ева растет настоящей копией отца. «Папина дочка», «Копия папы», «У вас очень красивая семья», - пишут комментаторы.

Стоит отметить, что впервые о романе между российским актером Владимиром Яглычем и дочерью известной украинской актрисы Ольги Сумской Антонины Паперной стало известно еще 5 лет назад. Ранее актер был женат на Светлане Ходченковой, с которой так и не обзавелся наследниками.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:45

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