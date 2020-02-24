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Юлия Ковальчук рассказала, как избежать развода

Юлия Ковальчук рассказала, как избежать развода с любимым человеком. Она посоветовала уделять время себе и при ссоре не пытаться хлопнуть как можно громче дверью.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Артисты вместе уже больше 10 лет, в 2013 году они связали себя узами брака, а до этого продолжительное время встречались. Стоит отметить, даже длительные отношения не притупили их чувства друг к другу, они всё так же продолжают устраивать романтические сюрпризы. Однако, как и у всех супружеских пар, у артистов возникают ссоры и конфликты. Певица решила поделиться секретом своего семейного счастья и рассказала, как можно избежать развода. Ковальчук отмечает, у большинства пар во время ссоры возникает желание разъехаться по разным домам и даже провести долгое время отдельно, мотивируя это тем, что так укрепляются отношения.

Однако Ковальчук утверждает, что это неправильно и она сразу договорилась с супругом, что они расставаться не будут. Для них залог крепких семейных отношений состоит в том, чтобы не хлопать дверью при конфликтах. Она сообщает, максимум на что способен Чумаков - это отправится в другую комнату. После появления на свет дочери Амелии их союз стали ещё крепче. Пара предпочла не знакомить поклонников со своим ребёнком, поэтому на фотографиях, которые очень редко появляются на страницах супругов, видно лишь одежду или тень малышки.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:38

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