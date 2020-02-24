Наталья Рудова: "Одна из главных ошибок людей в том, что они не понимают, что все в нашей жизни временно"

Наталья Рудова постоянно говорит о своей любви к океану и часто делает снимки на пляже. Сегодня под таким постом телеведущая решила пообщаться со своими подписчиками. Знаменитость написала, что люди живут так, как будто они будут жить вечно, откладывая на завтра все то, что их привлекает и манит. Многие не понимают, что все временно, например, отношения, дружба, любовь и даже сама жизнь. Также Наталья Рудова призвала пользователей Сети не забывать об этом и каждый день делать то, что им хочется.Подписчики согласились с высказываниями телеведущей. Они отметили, что жить необходимо сегодняшним днем и не откладывать на завтра важные дела. Некоторые отметили, что на фото актриса похожа на настоящую "Морскую Богиню". За несколько минут пост Натальи Рудовой набрал почти 25 000 лайков.