Лера Кудрявцева показала, как её годовалая дочка "учится водить"

Недавняя публикация Леры Кудрявцевой в соцсети Instagram умилила многих подписчиков известно телеведущей. Молодая мама выставила видеоролик, на котором запечатлена вечерняя прогулка звезды с годовалой дочкой Марией. На кадрах видно, как маленькая девочка ездит на игрушечном автомобиле по парку под возгласы родительницы: "Доча, поехали! Ура!" Фанаты оставляли восторженные комментарии, которые поражались навыкам вождения малышки.Стоит отметить, что уже с малых лет Кудрявцева одевает свою наследницу в фирменные вещи: черный комбинезон известного бренда, сапожки и шапку с помпонами. Сама знаменитость решила предстать в экстравагантном образе, который состоял из неонового пуховика с леопардовым принтом, дизайнерских штанов и мягкой обуви типа угги. Кудрявцева также призналась, что ей не нравится теплая погода в феврале. Ей больше по душе, когда "щипает щеки от мороза, на ресницах сосульки, варежки стоят колом, а под ногами хрустит снег".