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Лера Кудрявцева показала, как её годовалая дочка "учится водить"

Лера Кудрявцева с недавних пор часто делится моментами из личной жизни, особенно когда дело касается воспитания дочери Марии. Недавно телеведущая показала, как её годовалая наследница "учится водить" на игрушечном автомобиле.

Недавняя публикация Леры Кудрявцевой в соцсети Instagram умилила многих подписчиков известно телеведущей. Молодая мама выставила видеоролик, на котором запечатлена вечерняя прогулка звезды с годовалой дочкой Марией. На кадрах видно, как маленькая девочка ездит на игрушечном автомобиле по парку под возгласы родительницы: "Доча, поехали! Ура!" Фанаты оставляли восторженные комментарии, которые поражались навыкам вождения малышки.

Стоит отметить, что уже с малых лет Кудрявцева одевает свою наследницу в фирменные вещи: черный комбинезон известного бренда, сапожки и шапку с помпонами. Сама знаменитость решила предстать в экстравагантном образе, который состоял из неонового пуховика с леопардовым принтом, дизайнерских штанов и мягкой обуви типа угги. Кудрявцева также призналась, что ей не нравится теплая погода в феврале. Ей больше по душе, когда "щипает щеки от мороза, на ресницах сосульки, варежки стоят колом, а под ногами хрустит снег".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:40

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