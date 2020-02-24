АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Употребление слишком горячего чая повышает риск развития…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Ученый Джон Мартин Фишер высказался о реальности околосмертных переживаний

Ученый из университета Калифорнии Джон Мартин Фишер рассказал об околосмертных переживаниях. По словам специалиста, данные описания вполне реальны, но возникает вопрос только в том, не являются ли они искаженными.

Джон Мартин Фишер сообщил, что околосмертные переживания действительно происходят. Но при этом ученый отметил, что аргументы в пользу сверхъестественных интерпретаций являются весьма проблематичными. Многие из сторонников данной идеи являются медицинскими работниками, среди них известный онколог Джеффри Лонг и нейрохирург кардиолог Пим ван Ломмель. Специалист подчеркивает, что выводы этих людей не являются медицинскими заключениями.

Также американский исследователь рассказал, что околосмертные переживания дают возможность только добраться до так называемого туннеля света. При этом еще никому не удавалось пройти через него. По этой причине Джон Мартин Фишер считает, что необходимы более веские доказательства околосмертных переживаний.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи назвали четыре признака, предвещающих…
В Renault официально представили новый Twingo…
Ученый Джон Мартин Фишер высказался о реальности околосмертных…
Супруга Джигана Оксана Самойлова продемонстрировала стройную фигуру на пятый день после…
Медики рассказали о пользе отказа от рафинированного сахара для здоровья…
«Много фотошопа»: Монику Беллуччи раскритиковали в Сети за слишком обработанные…
Медики назвали 8 ежедневных привычек, ведущих к раннему старению…
Дональд Трамп прибыл с первым официальным визитом в…
Наталья Рудова: "Одна из главных ошибок людей в том, что они не понимают, что все в нашей жизни…
Компания Geely официально заявила о старте продаж кроссовера Geely…
Участница «Дом-2» Саша Черно попросила миллион рублей для…
Режим многозадачности iPhone 11 Pro Max с еще не вышедшей iOS 14 показали на…
Олег Газманов презентовал новый клип…
В Челябинске поздно вечером пропал 30-летний…
Ученые назвали оптимальное количество молока, которое можно употреблять…
Лера Кудрявцева показала, как её годовалая дочка "учится…
Компания Datsun изменила стоимость модели mi-DO 2020 года в…
Лариса Копенкина рада новому роману Прохора…
«Горите в аду!»: Наталья Рудова выругалась в адрес тех, кто раздает ее номер без…
Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как правильно есть блины на…
В Краснодаре погиб мужчина после падения с 13 этажа жилого…
Модернизированные минитракторы «Митракс» покоряют российский…
Будущий смартфон Vivo APEX 2020 будет заряжаться до 50% за 5…
Сергей Соседов заявил, что Светлана Лобода была наставницей дочери Алсу только ради…
Во время пожара в Пензенской области погибли два…
Эксперты рассказали, сколько стоили автомобили в СССР при пересчете на нынешние…
О молодости звезд "Дом-2" Бузовой и Собчак рассказал Юрий…
В Сирии турецкий танк лишился башни после удара российской…
Просмотреть все новости