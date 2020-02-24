Ученый Джон Мартин Фишер высказался о реальности околосмертных переживаний





Джон Мартин Фишер сообщил, что околосмертные переживания действительно происходят. Но при этом ученый отметил, что аргументы в пользу сверхъестественных интерпретаций являются весьма проблематичными. Многие из сторонников данной идеи являются медицинскими работниками, среди них известный онколог Джеффри Лонг и нейрохирург кардиолог Пим ван Ломмель. Специалист подчеркивает, что выводы этих людей не являются медицинскими заключениями.Также американский исследователь рассказал, что околосмертные переживания дают возможность только добраться до так называемого туннеля света. При этом еще никому не удавалось пройти через него. По этой причине Джон Мартин Фишер считает, что необходимы более веские доказательства околосмертных переживаний.