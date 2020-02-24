Медики рассказали о пользе отказа от рафинированного сахара для здоровья человека





Сахар является простым углеводом, который абсолютно бесполезен в отношении насыщения организма полезными микроэлементами. Более того, его избыток провоцирует отложения подкожно-жировой клетчатки, гипергликемию, кариес и нарушение метаболизма. Чтобы избежать возможных последствий, врачи настоятельно рекомендуют минимизировать потребление сладких напитков и продуктов.В тоже время специалисты отмечают огромную пользу абсолютного исключения сахара из рациона. Они утверждают, что уже через два дня после отказа от сладостей человек ощутит прилив энергии и бодрости. Кроме того, улучшится не только психо-эмоциональное состояние, но и работа органов ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.Через месяц после исключения рафинированного сахара качество сна значительно повысится, как и работоспособность в течении дня. По словам медиков, внешность человека явно преобразится, поскольку здоровое питание поспособствует сохранению веса в пределах допустимой нормы, а правильное функционирование внутренних органов отразится на состоянии кожи. В заключение врачи подытожили, что год без сладкого в разы снизит риск заболевания человека ОРВИ.