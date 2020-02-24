У YouTube и TikTok появится серьезный конкурент





Новый сервис должен получить название Quibi, при этом, доступ к его функционалу пользователи смогут получить исключительно через мобильные устройства. На данный момент приложение с названием Quibi уже появилось в фирменных магазинах приложений Google и Apple и доступно для предварительного заказа. Официально сервис обещают запустить 6 апреля 2020 года.Отмечается, что Quibi предназначен преимущественно для показа авторских шоу и короткометражек продолжительностью не более 6 минут. Авторы этого проекта уверены, что распространяемый новым сервисом проект будет отличаться едва ли не голливудским качеством. При этом сам сервис будет построен на платной модели доступа, а за подписку на него придется платить не менее 4,99 долларов США ежемесячно.Примечательно, что основатели Quibi позиционируют эту платформу в качестве конкурента бесплатным сетям, вроде YouTube и TikTok, игнорируя более близкий по принципу и организации Netflix. Вероятнее всего, причина этого кроется в ориентированности нового сервиса на мобильные устройства.