У YouTube и TikTok появится серьезный конкурент
У популярных видеосервисов YouTube и TikTok в скором времени может появиться довольно серьезный конкурент. Созданием новой платформы на данный момент занимаются экс-глава студии Walt Disney, который ныне возглавляет DreamWorks, Джеффри Катценберг, а также бывший глава НР Мэг Уитман.
Новый сервис должен получить название Quibi, при этом, доступ к его функционалу пользователи смогут получить исключительно через мобильные устройства. На данный момент приложение с названием Quibi уже появилось в фирменных магазинах приложений Google и Apple и доступно для предварительного заказа. Официально сервис обещают запустить 6 апреля 2020 года.
Отмечается, что Quibi предназначен преимущественно для показа авторских шоу и короткометражек продолжительностью не более 6 минут. Авторы этого проекта уверены, что распространяемый новым сервисом проект будет отличаться едва ли не голливудским качеством. При этом сам сервис будет построен на платной модели доступа, а за подписку на него придется платить не менее 4,99 долларов США ежемесячно.
Примечательно, что основатели Quibi позиционируют эту платформу в качестве конкурента бесплатным сетям, вроде YouTube и TikTok, игнорируя более близкий по принципу и организации Netflix. Вероятнее всего, причина этого кроется в ориентированности нового сервиса на мобильные устройства.
Новый сервис должен получить название Quibi, при этом, доступ к его функционалу пользователи смогут получить исключительно через мобильные устройства. На данный момент приложение с названием Quibi уже появилось в фирменных магазинах приложений Google и Apple и доступно для предварительного заказа. Официально сервис обещают запустить 6 апреля 2020 года.
Отмечается, что Quibi предназначен преимущественно для показа авторских шоу и короткометражек продолжительностью не более 6 минут. Авторы этого проекта уверены, что распространяемый новым сервисом проект будет отличаться едва ли не голливудским качеством. При этом сам сервис будет построен на платной модели доступа, а за подписку на него придется платить не менее 4,99 долларов США ежемесячно.
Примечательно, что основатели Quibi позиционируют эту платформу в качестве конкурента бесплатным сетям, вроде YouTube и TikTok, игнорируя более близкий по принципу и организации Netflix. Вероятнее всего, причина этого кроется в ориентированности нового сервиса на мобильные устройства.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:00