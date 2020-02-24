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Бывший участник «Дом-2» Рустам Солнцев раскритиковал Собчак и Алсу после интервью о детском «Голосе»

Экс-участник телешоу «Дом-2», а ныне блогер Рустам Солнцев подверг жесткой критике интервью, которое певица Алсу дала телеведущей Ксении Собчак. По его мнению, звезда была совершенно не искренней, а Ксения, по его словам, «млела перед богатыми».

Бывший участник «Дом-2» Рустам Солнцев раскритиковал Собчак и Алсу после интервью о детском «Голосе»

Рустама возмутила позиция журналистки по поводу ситуации, произошедшей на шоу «Голос. Дети». На откровение певицы, что та сама отправила четыре десятка сообщений в пользу собственной дочери, Собчак отреагировал улыбкой. Как посчитал Солнцев, этим Ксения Собчак выразила свою поддержки Алсу.

Напомним, в апреле прошлого года в музыкальном конкурсе на Первом канале победила дочь Алсу Сафиной и Яна Абрамова - Микелла Абрамова. Позже выяснилось, что с трех сотен телефонных номеров было отправлено в 8000 СМС-голосов в поддержку девочки, которая и стала победительницей. После подтверждения экспертами данной информации результаты конкурса были аннулированы.


По мнению Рустама, это неотъемлемая черта Ксении Собчак затихать перед богатыми. Он уверен, журналистка видит лукавство певицы и только изображает доверие. Солнцев допускает, что популярная певица поддерживала свою дочь множественными СМС, но задается вопросом, откуда взялись остальные сообщения за дочь певицы, у которой на проекте «Голос. Дети» была весьма серьезная конкуренция. Он не верит в огромную армию поклонников Алсу, которая отдавала голоса за дочь исполнительницы.

В завершении Рустам Солнцев посоветовал журналистке «не падать сильно перед дочками нефтяных магнатов - колени посбиваешь».

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:08

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