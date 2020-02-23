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Звезда «Дом-2» Илья Яббаров сделал уколы красоты

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Илья Яббаров борется с недостатками своей внешности и пытается избавится от мимических морщин. Так, мужчина с этой целью даже сделал себе уколы красоты.

Звезда «Дом-2» Илья Яббаров сделал уколы красоты

Илья Яббаров явно решил показать, что за своим внешним видом обязаны следить не только представительницы прекрасного пола, но и мужчины. Яббаров показал на собственном примере, что нет ничего плохого в том, чтобы сделать себе уколы от мимических морщин. Так, звезде «Дом-2» Илье Яббарову сделали инъекции в лоб, переносицу, а также область вокруг глаз. Таким образом он начал бороться с преждевременными признаками старения.

О том, что подобная процедура была сделана, участник проекта «Дом-2» Илья Яббаров сообщил в личном блоге. Он также подчеркнул, что от этого не перестал быть мужчиной, а его деятельность заставляет задумываться о своем внешнем виде, ведь под прицелом телевизионных камер он находится в режиме 24/7. Помимо этого, часто приходится летать на Сейшелы, а там, по словам Яббарова, под палящим солнцем не всегда получается следить за своей мимикой.


Также звезда проекта «Дом-2» Илья Яббаров отметил, что ему не очень хочется стареть. Известно, что такую процедуру Илья Яббаров делал не первый раз, возможно, и не последний.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:11

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