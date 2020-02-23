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Эксперт Брутер обвинил США в использовании коронавируса для бездоказательного обвинения России

Эксперт Владимир Брутер выразил уверенность, что США оказывают давление на граждан, обвиняя Россию в инициации кампании, направленной на дезинформацию по поводу китайского коронавируса. Специалист заявил о развертывании против россиян информационной войны.

Недавно представляющий Госдеп США Филипп Рикер высказался о том, что тысячи аккаунтов из РФ активными темпами распространяют сведения относительно COVID-19. В рамках соответствующей кампании утверждалось, якобы новый тип пневмонии стал биологическим оружием Вашингтона для ведения экономического противостояния с КНР. Рикер подчеркнул, что таким образом злоумышленники ставят под угрозу общественную безопасность, однако Владимир Брутер назвал его слова реализацией информвойны против Москвы. Эти обвинения он назвал беспочвенными, а также очерняющими Россию.

Американист уверен, что в условиях постоянного потока не основанных на реальных фактах обвинений от США действия России остаются предельно дипломатичными.

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Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:36

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