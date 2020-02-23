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На американском рынке появились новые AirPods за 399 долларов США

Компания Apple удивила многих поклонников наличием новых AirPods за 399 долларов США в базе данных сети магазинов Target. Хотя анонс гарнитуры под названием X Generation еще не состоялся, источники говорят о скором появлении наушников премиум-класса на американском рынке.

В течение долгого времени распространялись слухи о том, что Apple планирует выпустить новые продукты в начале 2020 года. Внутренняя система инвентаризации магазинов Target недавно включила в себя список гарнитур под названием Apple Airpods (X Generation) по цене 399 долларов США. Несколько сотрудников американской сети розничной торговли подтвердили подобную стоимость, но отметили, что будущие наушники получат иное наименование и пока не были анонсированы производителем.

Несмотря на заявления экспертов о возможном выходе нового поколения AirPods Pro, некоторые пользователи Сети скептически относятся к подобным теориям. Учитывая четырехлетний цикл обновления продукции Apple и выпуск модернизированной гарнитуры в 2019-м, премьера новой гарнитуры в ближайшее время не предвидится. Вместе с наушниками в базе данных Target также представлены Apple TV Gen X с ценником 179 долларов, ремешки к смарт-часам Watch Series X стоимостью 49,99 доллара, а также планшет iPod touch X Generation за 399,99 долларов.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:29

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