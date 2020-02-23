Эксперт сравнил системы предупреждения о ракетах России и США





После Второй Мировой войны во многих странах существенно изменилась военная доктрина, так как крупные мировые державы получили на вооружение ядерные боеголовки. В последние годы данное оружие постоянно развивается, в том числе и за счёт появления всё более передовых ракетоносителей, позволяющих развивать очень высокие скорости и уходить от противоракетных систем. Тем не менее, прежде чем сбить смертоносный заряд, его нужно обнаружить, и сделать это нужно как можно раньше. В настоящий момент лучшие системы предупреждения о ракетах имеются у России и США. По словам Сергея Боева, генерального конструктора российской СПРН, занимающего должность директора МАК "Вымпел", Россия располагает самой глобальной технологией, которая охватывает большое пространство, в том числе и космическое, что достигается двухуровневым контролем. На территории страны размещено большое количество радиолокационных станций семейства "Воронеж", способных уловить ракету на расстоянии 6 тысяч километров. В то же время в США смогли создать систему, которая работает более оперативно и может быстрее запеленговать запуск боеголовки. Это объясняется тем, что Белый Дом разместил свои станции не только в своей стране, но также на острове Гренландия и в Великобритании.Также специалист рассказал о совместной работе российских и китайских учёных над проектом, который позволит обзавестись СПРН и Китаю. Некоторые жители РФ опасаются утечки технологий в соседнее государство, но Сергей Боев исключает такую возможность, так как работы ведутся в разных направления. Известно, о сотрудничестве в области ядерной безопасности между Россией и КНР в конце 2019 года лично объявил Владимир Путин.