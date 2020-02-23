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Анфиса Чехова голым снимком со спины поздравила мужчин с 23 февраля

Анфиса Чехова присоединилась к другим знаменитостям и поздравила мужчин с 23 февраля. Телеведущая разместила в Instagram обнаженный снимок со спины.
Анфиса Чехова голым снимком со спины поздравила мужчин с 23 февраля

На провокационном фото журналистки можно увидеть ее татуировки. Выбранный ракурс Анфиса Чехова объяснила тем, что защитник является человеком, который прикрывает тыл. По словам знаменитости, она долго не могла решить, как поздравить мужчин с их праздником, а затем поняла, что выбранный снимок «будет красноречивей слов». Актриса пожелала подписчикам своего аккаунта быть надежными, искренними и благородными, чтобы их спутницы «могли обнажить перед ними не только тело, но и душу».

В конце поздравления звезда призвала представителей сильного пола защищать своих женщин, а иногда и от них самих. При этом от лица всех дам Чехова пообещала любить и уважать защитников, а также дарить им красивых наследников. Поклонники 42-летней певицы пришли в восторг от ее голого снимка, о чем говорят положительные комментарии под постом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:48

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