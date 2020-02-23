«Каждой женщине по защитнику»: Анастасия Макеева в одной шляпе поздравила мужчин с 23 февраля





В новой публикации экс-возлюбленная композитора Глеба Матвейчука решила подразнить своих фолловеров, представив их вниманию обнаженный кадр. В нем Анастасия Макеева запечатлена в одной широкополой соломенной шляпе, а рядом с ней разместилась собака с цветами в зубах. В подписи к провокационному сюжету знаменитость пожелала каждому мужчине обрести достойную спутницу, а каждой женщине – защитника. Таким образом она поздравила поклонников с 23 февраля. Эффектный снимок не остался без внимания аудитории звезды шоу-бизнеса. В комментариях многие юзеры засыпали кумира комплиментами и отметили идеальную фигуру артистки.Не так давно ведущий «Модного приговора» на «Первом канале» высказал свое мнение о внешности Макеевой. По словам Александра Васильева, ее гардероб выглядит весьма театрально. При этом историк моды заявил, что актриса обладает бродвейской красотой, поэтому она могла бы построить карьеру в Нью-Йорке.